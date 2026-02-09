|
Godawari Power Ispat: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Godawari Power Ispat hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,33 INR gegenüber 2,36 INR im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,19 Prozent auf 11,39 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,98 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
