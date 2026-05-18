Godfrey Phillips India gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Godfrey Phillips India ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Godfrey Phillips India die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 33,43 INR gegenüber 17,96 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Godfrey Phillips India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,87 Milliarden INR im Vergleich zu 15,73 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 97,84 INR gegenüber 68,94 INR im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Godfrey Phillips India im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 63,91 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 55,99 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at