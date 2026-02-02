|
02.02.2026 06:31:29
Godfrey Phillips India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Godfrey Phillips India gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es stand ein EPS von 22,01 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Godfrey Phillips India noch ein Gewinn pro Aktie von 20,32 INR in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Godfrey Phillips India im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,29 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 15,91 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!