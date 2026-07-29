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29.07.2026 06:31:29
Godfrey Phillips India veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Godfrey Phillips India gab am 27.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS belief sich auf 12,72 INR gegenüber 22,84 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 12,06 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 18,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,86 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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