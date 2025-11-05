Godfrey Phillips India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Godfrey Phillips India hat am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,56 INR gegenüber 15,97 INR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Godfrey Phillips India 12,89 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,84 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at