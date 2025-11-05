|
05.11.2025 06:31:28
Godfrey Phillips India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Godfrey Phillips India hat am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,56 INR gegenüber 15,97 INR im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Godfrey Phillips India 12,89 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,84 Milliarden INR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!