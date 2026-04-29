29.04.2026 06:31:29

Godo Steel: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Godo Steel ließ sich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Godo Steel die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 102,80 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 231,41 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 49,46 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 50,84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 550,56 JPY. Im Vorjahr waren 774,19 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Godo Steel im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 6,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 191,77 Milliarden JPY im Vergleich zu 205,20 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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