Godo Steel hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Godo Steel hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 118,44 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Godo Steel 138,62 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 45,61 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 6,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Godo Steel 49,00 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at