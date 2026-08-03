Godo Steel hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Godo Steel hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 45,77 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 200,75 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 49,79 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47,90 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at