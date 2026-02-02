Godo Steel: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Godo Steel lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 128,57 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 210,95 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,13 Prozent auf 48,79 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 51,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at