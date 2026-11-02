Godo Steel: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Godo Steel präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 19,44 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 118,44 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 46,32 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 45,61 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at