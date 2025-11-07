Godrej Agrovet hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Godrej Agrovet hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 4,81 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,84 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,67 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,49 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at