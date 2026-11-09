Godrej Agrovet: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Godrej Agrovet hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,99 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,81 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 29,95 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,67 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at