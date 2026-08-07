Godrej Agrovet stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Godrej Agrovet hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,99 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,35 INR je Aktie vermeldet.

Godrej Agrovet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,55 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 26,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at