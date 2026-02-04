Godrej Agrovet: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Godrej Agrovet äußerte sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,97 INR, nach 5,80 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 27,18 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 24,50 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at