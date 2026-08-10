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10.08.2026 06:31:29
Godrej Consumer Products mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Godrej Consumer Products hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 4,93 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Godrej Consumer Products 4,42 INR je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 42,25 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 36,62 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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