26.01.2026 06:31:29
Godrej Consumer Products: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Godrej Consumer Products lud am 23.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 4,87 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 4,87 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 40,99 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 37,68 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
