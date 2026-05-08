Godrej Consumer Products: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Godrej Consumer Products hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,42 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,03 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Godrej Consumer Products im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39,00 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 35,98 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 18,19 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 18,11 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Godrej Consumer Products in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 151,78 Milliarden INR im Vergleich zu 143,64 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at