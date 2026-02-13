Godrej Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Godrej Industries gab am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,07 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,59 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 50,51 Milliarden INR gegenüber 48,25 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at