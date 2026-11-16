Godrej Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Godrej Industries veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,62 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,20 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 73,03 Milliarden INR – ein Plus von 45,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Godrej Industries 50,32 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at