Godrej Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Godrej Industries hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,20 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,54 INR je Aktie vermeldet.

Godrej Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,32 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 48,05 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at