18.05.2026 06:31:29

Godrej Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Godrej Industries hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 13,19 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5,44 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 76,94 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Godrej Industries 57,80 Milliarden INR umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 36,83 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 29,14 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Godrej Industries mit einem Umsatz von insgesamt 222,37 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 195,36 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 13,83 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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