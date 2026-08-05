Godrej Properties hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Godrej Properties hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 11,62 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 19,92 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,99 Prozent auf 13,45 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Godrej Properties 16,20 Milliarden INR umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 16,32 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 8,30 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at