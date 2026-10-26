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26.10.2026 06:31:29
Godrej Properties: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Godrej Properties hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 5,12 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 13,45 INR je Aktie erzielt worden.
Godrej Properties hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,72 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,50 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 11,45 INR sowie einen Umsatz von 14,80 Milliarden INR belaufen.
Redaktion finanzen.at
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