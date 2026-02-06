Godrej Properties: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Godrej Properties hat am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Godrej Properties hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,48 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,70 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 10,34 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,40 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,72 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 7,91 Milliarden INR gesehen.

Redaktion finanzen.at