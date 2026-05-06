06.05.2026 06:31:29

Godrej Properties: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Godrej Properties präsentierte in der am 04.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 21,58 INR. Im Vorjahresviertel waren 12,68 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 38,07 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Godrej Properties einen Umsatz von 26,81 Milliarden INR eingefahren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 19,35 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 32,63 Milliarden INR geschätzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 61,43 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 49,02 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 84,11 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 49,23 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 63,35 INR gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 57,05 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.at

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