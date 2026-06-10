Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
|
10.06.2026 14:43:19
God's green Earth: US pastors preach environment stewardship
As the Trump administration undoes scores of environmental regulations and protections, some US Christian leaders are inviting their congregations to do as the Bible asks and be good stewards of the land.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!