Green Aktie

Green für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031

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11.06.2026 10:55:20

God's green Earth: US pastors preach environment stewardship

As the Trump administration undoes scores of environmental regulations and protections, some US Christian leaders are inviting their congregations to do as the Bible asks and be good stewards of the land.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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