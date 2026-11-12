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12.11.2026 06:31:28
goeasy hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
goeasy hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei -1,03 CAD. Ein Jahr zuvor waren 2,01 CAD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat goeasy 371,7 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 440,2 Millionen CAD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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