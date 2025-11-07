goeasy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

goeasy präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,01 CAD. Im Vorjahresviertel waren 4,95 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 383,2 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 440,2 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at