goeasy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

goeasy präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,22 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,35 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat goeasy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 412,9 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 391,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at