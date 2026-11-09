Goenka Business Finance gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Goenka Business Finance stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -1,440 INR je Aktie in den Büchern standen.

Goenka Business Finance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 293,7 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 316,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at