Goenka Business Finance hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Goenka Business Finance lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,420 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 819,9 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 97,3 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at