Goenka Business Finance: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Goenka Business Finance hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,90 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,070 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 361,2 Millionen INR – ein Plus von 107,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Goenka Business Finance 174,2 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,68 INR. Im Vorjahr hatte Goenka Business Finance -0,260 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,57 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 101,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Goenka Business Finance einen Umsatz von 780,79 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at