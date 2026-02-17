Goenka Diamond Jewels: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Goenka Diamond Jewels hat sich am 14.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,4 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 482,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Goenka Diamond Jewels einen Umsatz von 2,1 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at