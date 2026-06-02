02.06.2026 06:31:29

Goenka Diamond Jewels zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Goenka Diamond Jewels hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 INR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Goenka Diamond Jewels ebenfalls 0,010 INR je Aktie eingebüßt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Goenka Diamond Jewels in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 4,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,030 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Goenka Diamond Jewels -0,070 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 57,37 Prozent auf 21,45 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,63 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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