Göring-Eckardt: Europa ist sich bei ukrainischen Flüchtlingen einig

BERLIN (dpa-AFX) - Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) hat die Einigkeit Europas im Umgang mit Geflüchteten aus der Ukraine gelobt. "Was wir jetzt gerade erleben, ist ja, dass Europa sich wirklich, wirklich einig ist - einig darin, dass wir aufnehmen, dass wir alle aufnehmen, die kommen", sagte Göring-Eckardt in einer Sonderausgabe der ntv-Talkshow "#beisenherz" am Montagabend. "Natürlich müssen wir das als westliche Wertegemeinschaft jetzt so machen."

Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) vom Montag sind im Ukraine-Krieg bereits mehr als 500 000 Menschen in benachbarte Länder geflüchtet. Die EU-Kommission erwartet wegen des Krieges eine riesige Fluchtbewegung und will am Donnerstag bei einem Treffen der EU-Innenminister einen Vorschlag für den Umgang mit den aus der Ukraine Geflüchteten vorlegen. Konkret könnte ihnen dadurch ohne langes Asylverfahren unverzüglich vorübergehender Schutz mit bestimmten Mindeststandards gewährt werden./vrb/DP/eas