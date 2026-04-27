27.04.2026 06:31:29

GoerTek: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

GoerTek hat am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,14 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,140 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Das vergangene Quartal hat GoerTek mit einem Umsatz von insgesamt 18,66 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,30 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 14,44 Prozent gesteigert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,140 CNY sowie einem Umsatz von 18,66 Milliarden CNY in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at

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