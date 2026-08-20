Gofore öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Gofore hat am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gofore ein EPS von -0,060 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 58,5 Millionen EUR gegenüber 44,2 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at