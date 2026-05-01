Gofore: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Gofore hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 EUR, nach 0,110 EUR im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,36 Prozent auf 60,1 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at