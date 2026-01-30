GoGo AI Network: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

GoGo AI Network präsentierte am 28.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 433,33 Prozent auf 0,2 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at