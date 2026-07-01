GoGo AI Network: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

GoGo AI Network hat am 29.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 0,0 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 102,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GoGo AI Network 1,1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,010 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 56,67 Prozent zurück. Hier wurden 0,52 Millionen CAD gegenüber 1,20 Millionen CAD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at