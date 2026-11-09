Gogo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Gogo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Gogo mit einem Umsatz von insgesamt 213,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 223,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,63 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at