Gogo Aktie
WKN DE: A1W078 / ISIN: US38046C1099
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07.05.2026 13:25:03
Gogo Inc. Q1 Income Advances
(RTTNews) - Gogo Inc. (GOGO) released a profit for its first quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $13.085 million, or $0.10 per share. This compares with $12.042 million, or $0.09 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 1.7% to $226.319 million from $230.307 million last year.
Gogo Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $13.085 Mln. vs. $12.042 Mln. last year. -EPS: $0.10 vs. $0.09 last year. -Revenue: $226.319 Mln vs. $230.307 Mln last year.
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Nachrichten zu Gogo Inc
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06.05.26
|Ausblick: Gogo legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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26.02.26
|Ausblick: Gogo vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Gogo Inc
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