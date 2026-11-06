Gogo Inc. Q3 Loss Rises

(RTTNews) - Gogo Inc. (GOGO) released Loss for its third quarter of -$3.200 million

The company's bottom line totaled -$3.200 million, or -$0.02 per share. This compares with -$1.930 million, or -$0.01 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 4.6% to $213.23 million from $223.58 million last year.

Gogo Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$3.200 Mln. vs. -$1.930 Mln. last year. -EPS: -$0.02 vs. -$0.01 last year. -Revenue: $213.23 Mln vs. $223.58 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 870 M To $ 895 M