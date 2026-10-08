Gogo Aktie
WKN DE: A1W078 / ISIN: US38046C1099
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08.10.2026 15:45:18
Gogo Signs Communication Lease Of Over $15 Mln For GEO Satellite Connection
(RTTNews) - Thursday, Gogo, Inc. (GOGO), a telecom service provider, signed a communications lease worth more than $15 million to provide GEO satellite connectivity to a government customer.
Gogo CEO Christopher Moore said the renewal reflects the customer's confidence in Gogo's reliable service and support. The GEO solution provides high-performance connectivity backed by a global support team that assists customers in multiple languages 24 hours a day, 365 days a year. If needed, Gogo can also send a specialized technician to the aircraft within 24 hours.
On the Nasdaq, the shares were trading 1.13 percent down at $2.1950.
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