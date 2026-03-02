Gogo: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Gogo äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 230,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 137,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,090 USD beziffert, während im Vorjahr 0,100 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 910,49 Millionen USD – ein Plus von 104,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Gogo 444,71 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,190 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 902,10 Millionen USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at