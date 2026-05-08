GoGold Resources öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

GoGold Resources hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 64,69 Prozent auf 41,6 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at