GoGold Resources stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GoGold Resources lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GoGold Resources in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 62,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 43,4 Millionen CAD im Vergleich zu 26,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at