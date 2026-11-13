Gogoro gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Gogoro hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gogoro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 70,6 Millionen USD im Vergleich zu 77,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at