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25.08.2026 06:31:29
Gogoro stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Gogoro ließ sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gogoro die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Gogoro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,24 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,800 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 70,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 65,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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